Полиция усиливает меры безопасности

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Понедельник, 7 мая 2018, 17:28

Большинство региональных подразделений полиции перейдут на усиленный вариант несения службы на праздники 8 и 9 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По ее данным, в понедельник на полигоне Национальной гвардии полицейские Киева и области провели учения по охране общественного порядка, на которых отработали слаженность действий.

В ведомстве прогнозируют некоторое напряжение оперативной обстановки в ряде регионов страны, в частности - в Киеве, Запорожской и Днепропетровской областях.

"Гражданам нашей страны можно не волноваться, отдыхать, отдавать дань - все будет хорошо. Мы обеспечим порядок", - цитируются в сообщении заверения главы Нацполиции Сергея Князева.

Украинская правда
Темы: полиция празднования
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