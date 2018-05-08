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Пожар в детском лагере: руководству заведения объявили новые подозрения

Вторник, 8 мая 2018, 15:29

Директору одесского детского лагеря "Виктория" Петросу Саркисяну и его заместителю сообщили о подозрении в завладении средствами сотрудников заведения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"Прокуратура Одесской области 8 мая сообщила о подозрении директору лагеря "Виктория" и его заместителю в завладении чужим имуществом, злоупотребляя служебным положением, и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в ходе следствия установлено, что двое должностных лиц с января по август 2017 года путем внесения ложных записей в табели учета рабочего времени относительно 6 сотрудников завладели средствами из местного бюджета.

"Фактически указанные сотрудники к исполнению обязанностей не приступали, а лишь учитывались как работающие на бумаге. Средства снимались с одного банкомата, расположенного на территории Киевского района г. Одессы", - рассказывают правоохранители.

По их подсчетам, чиновники нанесли бюджету более 120 тысяч гривен ущерба.

Как сообщалось, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка.

В результате пожара погибли трое детей.

Следствие в отношение пожара шло сразу по нескольким направлениям и по шести уголовных производствах.

1 марта прокуратура Одесской области направила в Киевский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении отстраненного директора лагеря Петроса Саркисяна.

24 апреля воспитательницу детского лагеря "Виктория", Наталью Цокур (Янчук), которая отвечала за пожарную безопасность в учреждении, арестовали сроком на три года с отсрочкой на два года.

Украинская правда
Темы: пожарчрезвычайное происшествиепрокуратураОдесса
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