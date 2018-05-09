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Израиль нанес удар по Сирии - СМИ

Среда, 9 мая 2018, 02:23

Военные Израиля во вторник, 8 мая, выпустили несколько ракет по позициям сирийской армии возле Дамаска.

Об этом заявляют сирийские государственные СМИ, передает AP.

Сирийское информационное агентство SANA сообщает, что нападение произошло в сельской местности в Кишве, на юг от Дамаска.

Сирийское телевидение сообщало о больших взрывах в этом районе.

Британская мониторинговая миссия по правам человека заявляет, что целью ракет были ракетно-пусковые установки, которые, вероятно, принадлежали иранской элитной революционной гвардии в Кишве. По ее данным, в результате атаки погибли девять человек.

Официальный представитель регионального альянса, управляемого Ираном, который поддерживает президента Сирии Башара Асада, на условиях анонимности заявил, что атака была направлена ​​на позиции сирийской армии. Он сообщил о 2 погибших.

В Дамаске заявили, что силы ПВО Сирии сбили обе ракеты, выпущенные с территории Израиля, передает Reuters.

Израиль пока не прокомментировал информацию об атаке.

В то же время в Минобороны Израиля сообщили об обнаружении необычной активности иранских сил в Сирии. В связи с этим в Израиле развернули средства защиты и привели в боевую готовность резервные силы.

Удар был нанесен вскоре после заявления президента США Дональда Трампа о выходе из Иранской ядерной сделки.

Глава Белого дома подписал президентский меморандум о начале возобновления "ядерных" санкций США против иранского режима.

Президент США также заявил, что любая страна, которая будет помогать Ирану в реализации ядерной программы, также "может попасть под санкции Соединенных Штатов".

Темы: СирияИзраильИран
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