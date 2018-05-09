Израиль нанес удар по силам Асада в Сирии - СМИ
Военные Израиля во вторник, 8 мая, выпустили несколько ракет по позициям сирийской армии возле Дамаска.
Об этом заявляют сирийские государственные СМИ, передает AP.
Сирийское информационное агентство SANA сообщает, что нападение произошло в сельской местности в Кишве, на юг от Дамаска.
Сирийское телевидение сообщало о больших взрывах в этом районе.
Британская мониторинговая миссия по правам человека заявляет, что целью ракет были ракетно-пусковые установки, которые, вероятно, принадлежали иранской элитной революционной гвардии в Кишве. По ее данным, в результате атаки погибли девять человек.
Официальный представитель регионального альянса, управляемого Ираном, который поддерживает президента Сирии Башара Асада, на условиях анонимности заявил, что атака была направлена на позиции сирийской армии. Он сообщил о 2 погибших.
В Дамаске заявили, что силы ПВО Сирии сбили обе ракеты, выпущенные с территории Израиля, передает Reuters.
Израиль пока не прокомментировал информацию об атаке.
В то же время в Минобороны Израиля сообщили об обнаружении необычной активности иранских сил в Сирии. В связи с этим в Израиле развернули средства защиты и привели в боевую готовность резервные силы.
Удвр был нанесен вскоре после заявления президента США Дональда Трампа о выходе из Иранской ядерной сделки.
Глава Белого дома подписал президентский меморандум о начале возобновления "ядерных" санкций США против иранского режима.
Президент США также заявил, что любая страна, которая будет помогать Ирану в реализации ядерной программы, также "может попасть под санкции Соединенных Штатов".