Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: 1 военный погиб, 4 ранено

Среда, 9 мая 2018, 07:37
ООС: 1 военный погиб, 4 ранено

Прошедшие сутки в районе ООС характеризовалась увеличением применения боевиками тяжелого вооружения - 1 военный погиб, 4 - ранены.

Об этом говорится в отчете пресс-центра операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 9 мая.

Отмечается, что боевые действия наиболее активно продолжались на Крымском, Светлодарском, Авдеевском и Мариупольском направлениях.

"В районах населенных пунктов Крымское, Попасная, Троицкое, Луганское, Зайцево российско-оккупационные войска применяли 152 и 122-мм артиллерию, минометы.

В районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Шахта Бутовка, Широкино продолжались бои с применением стрелкового оружия. Подразделения объединенных сил оказывали адекватный ответ", - подчеркнули в пресс-центре.

"Оккупанты 8 мая в очередной раз применили по мирным жителям населенных пунктов Зайцево и Лоскутовка пушки 152 и минометы 120 калибров. Снаряды попали в жилые дома и хозяйственные постройки", - говорится в отчете.

По данным разведки, 1 оккупант уничтожен и 5 получили ранения.

В ночь 9 мая активные оборонительные действия продолжались, один украинский военнослужащий погиб.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Объединенные силы на Донбассебоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Зеленский уволил командующего объединенных сил
Объединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу
На Донбассе ВСУ уничтожили более 20 единиц техники и 30 оккупантов
Последние новости
08:11
Россияне атаковали Украину 28 дронами, 24 из них уничтожены – Генштаб 
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
Все новости...
Реклама: