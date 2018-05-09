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Обстрел поселка на Луганщине: разрушены дома, люди без газа и света

Среда, 9 мая 2018, 13:43

В ночь на 8 мая в результате обстрела поселка Лоскутовка в Попаснянском районе Луганской области поврежден газопровод, водопровод и линии электропередач, 2 дома полностью разрушены, еще 6 получили существенные повреждения.

Об этом сообщил спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в среду.

 
Фото полиции Луганской области

По его словам, обстрел произошел около 01.00 часа ночи 8 мая. В жилые дома по улицам Первомайская и Харьковская попало не менее 10 артиллерийских снарядов калибра 152 мм.

 

Пострадавших нет, однако в результате обстрела поврежден газопровод, водопровод и линии электропередач, 2 дома полностью разрушены, а еще 6 получили существенные повреждения.

На месте происшествия работали сотрудники Попаснянского отдела полиции, работники СБУ, Генеральной и областной прокуратуры, задокументировали последствия обстрела.

 

Факт обстрела внесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по статье 258 УК Украины "Террористический акт".

 

Вместе с тем, в полиции Луганской области во вторник сообщали, что еще около 30 домов на улицах Первомайска и Харьковская остались без стекла в окнах.

Поврежден газопровод, водопровод и линии электропередач. Без электроснабжения осталось 584 абонента, без газа - 109.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеЛуганская область
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