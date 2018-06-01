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За сутки оккупанты совершили 26 обстрелов и лишились двух боевиков и техники

Пятница, 1 июня 2018, 07:58

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 7 раз применяли запрещенное оружие - минометы калибров 120 и 82 мм и артиллерию калибра 122 мм. Всего зафиксировано 26 нарушений прекращения огня противником.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

31 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. Боевые действия продолжались по всей линии соприкосновения.

На луганском направлении активно боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское.

На донецком направлении - в районах населенных пунктов Новоселовка вторая и Каменка

На мариупольском направлении - в районах населенных пунктов Чермалык, Павлополь и Водяное.

"С целью недопущения продвижения противника в сторону наших позиций и подавления его огневых точек, подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ, надежно удерживали занимаемые позиции", - отмечается в сообщении.

В штабе ООС напомнили, что в предыдущие сутки, противник, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, обстрелял населенный пункт Чермалык, выпустив около 30 снарядов и мин. Украинской стороной СЦКК зафиксировано попадания мины во двор частного дома.

Как сообщается, за прошедшие сутки в боях ранения получили трое украинских воинов.

По данным разведки, противнику нанесены потери: двое оккупантов погибли и двое ранены. Уничтожено 5 единиц техники, из них 2 грузовых автомобиля с боеприпасами, 1 автомобиль неустановленного типа, 1 единицу ЗУ-23-2 и 1 миномет.

Темы: ООСбоевые действия
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