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За добу окупанти здійснили 26 обстрілів та позбулися двох бойовиків і техніки

П'ятниця, 1 червня 2018, 07:58

Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська 7 разів застосовували заборонену зброю – міномети калібрів 120 і 82мм та артилерію калібру 122мм. Всього зафіксовано 26 порушень припинення вогню противником.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

31 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною. Бойові дії тривали на всій лінії зіткнення.

На луганському напрямку найактивніше бойові дії тривали в районі населеного пункту Новотошківське.

На донецькому напрямку – в районах населених пунктів Новоселівка друга та Кам'янка

На маріупольському напрямку - в районах населених пунктів Чермалик, Павлопіль та Водяне.

"З метою недопущення просування противника в бік наших позицій та подавлення його вогневих точок, підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь, надійно утримували займані позиції", -зазначається у повідомленні.

У штабі ООС нагадали, що попередньої доби, противник, нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, обстріляв населений пункт Чермалик, випустивши близько 30 снарядів та мін. Українською стороною СЦКК зафіксовано попадання міни у подвір’я приватного помешкання.

Як повідомляється, минулої доби під час боїв поранення отримали троє українських воїнів.

За даними розвідки, противнику нанесено втрат: двоє окупантів загинули та двоє поранено. Знищено 5 одиниць техніки, з них 2 вантажних автомобіля з боєприпасами, 1 автомобіль невстановленого типу, 1 одиницю ЗУ-23-2 та 1 міномет.

Теми: ООСбойові дії
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