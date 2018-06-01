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На выходных немного похолодает – синоптики

Пятница, 1 июня 2018, 12:40

На выходных в Украине немного похолодает, местами пройдет небольшой дождь.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает 1 июня "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что в ближайшие сутки погоду в большинстве областей Украины будет определять антициклон и прохладная воздушная масса, которая днем в большинстве областей, кроме востока, начнет прогреваться; лишь западные области окажутся в зоне влияния атмосферного фронта и более теплого воздуха.

В субботу – без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье пройдут дожди с грозами. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 14°, днем 21-26°, в восточной части ночью 3-7° тепла, днем 18-20°; в западных областях ночью 9-14°, днем 23-28°.

В Киеве – без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 23-25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 2 июня самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 33,3 градусов тепла в 1921 году, самая низкая – ночью на отметке 3,9 градусов выше ноля в 1963 году.

В воскресенье, 3 июня, в западных, северных и Винницкой областях местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза, на Прикарпатье умеренные дожди; на остальной территории – без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на крайнем востоке местами 7-9°; днем 23-28°.

В Киеве – местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 24-26°.

1 июня в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 20-23°; в Днепре, возле Киева, 21°.

Темы: погода
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