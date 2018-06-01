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ЦПК: Киевский суд затягивает дело против заместителя Жданова

Пятница, 1 июня 2018, 15:17

Печерский суд затягивает рассмотрение дела о конфликте интересов в действиях первого заместителя министра молодежи и спорта Игоря Гоцула.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

"За три месяца суд так и не провел заседание, хотя срок привлечения к ответственности по делу истекает уже 6 июня", - заявили в ЦПК.

Отмечают, что Гоцул на посту Президента Федерации легкой атлетики, способствовал выделению 86 млн грн бюджетных средств в пользу возглавляемой им же федерации.

"Помощник судей сказал, что ориентировочно дело назначили аж на август, по сути означает автоматическое закрытие производства в связи с истечением сроков привлечения к ответственности", - сказал юрист ЦПК Александр Литвин и добавил, что такое затягивание дела на юридическом сленге называется "протянуть дело".

Юрист назвал эту схему стандартом "отмазывания" от ответственности в судах.

Сообщают, что в марте НАПК направило в Печерский суд протокол о конфликте интересов у Гоцула.

Печерский суд несколько раз назначал рассмотрение дела и каждый раз откладывал из-за якобы "загруженность судьи".

Последнее заседание должно было состояться 31 мая, однако дело сняли с рассмотрения вновь из-за "загруженности судьи".

Рассматривать дело должен был заместитель председателя Печерского суда, судья Олег Белоцерковец.

В январе Гоцула уже пытались привлечь к ответственности за несвоевременное заполнение декларации, но дело закрыли в связи с истечением сроков.

В феврале НАПК вызвали для дачи объяснений Гоцула.

Украинская правда
Темы: ЦПКсудНАПК
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