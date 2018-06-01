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В Киеве открыли купальный сезон

Пятница, 1 июня 2018, 17:49

В первый день лета в столице Украины на реке Днепр открыли купальный сезон.

Об этом сообщил начальник пресс-службы КП "Плесо" Евгений Кобан, передает городской портал 44.ua.

"Все 13 пляжей работают, людей принимают. Поэтому можно официально сказать, что купальный сезон открыт", - заявил он.

По словам спикера, лидером по количеству отдыхающих является пляж "Венеция" в Гидропарке, куда в выходной день в среднем приходит около 15 тыс. человек.

"Еще можно назвать пляж "Молодежный", который находится рядом. После ремонта эти пляжи являются воплощением того, как должны выглядеть социальные зоны рекреации", - добавил Кобан.

Отмечается, что у родителей с детьми популярен пляж "Детский" (тоже в Гидропарке). Если же хочется спокойного отдыха с минимальным количеством людей, советуют заглянуть на пляж "Золотой", что под мостом Патона.

Как сообщает пресс-служба КП "Плесо", 1 июня на пляже "Детский" подняли Голубой флаг - международный экологический сертификат, символ стабильного развития.

Всего, по данным коммунальщиков, в текущем сезоне 7 из 13 киевских пляжей будут иметь Голубые флаги.

Темы: Киев
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