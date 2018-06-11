Bellingcat призвала РФ подкрепить доказательствами обвинения, что их расследование по MH17 фейковое

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Понедельник, 11 июня 2018, 02:16

Расследователи Bellingcat призвали представителей России в ООН предоставить доказательства своих обвинений в том, что якобы их расследование катастрофы MH17 основано на ложных доказательствах.

Об этом говорится в сообщении Bellingcat в twitter.

"Bellingcat хочет пригласить всех ответить на этот твит с запросом к Дмитрию Полянскому, первому заместителю постоянного представителя России при ООН, предоставить свидетельство того, что Bellingcat и Совместная следственная группа используют ложные доказательства по делу MH17", - говорится в сообщении.

Такое сообщение Bellingcat появилось после того, как первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский написал в соцсети, что Россия, мол, хочет чтобы к ответственности были привлечены "реальные преступники", а обвинения Bellingcat и Совместной следственной группы основаны на фейках.

Как сообщалось, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейсМН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17 пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В другом докладе Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В России заявили, что не стоит доверять расследованию группы Bellingcat.

24 мая международная Совместная следственная группа по расследованию падения самолета рейса МН17 объявила о выводе, что малазийский "Боинг" был сбит над Донецкой областью в 2014 году зенитно-ракетным комплексом "Бук", который прибыл в Украину из 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил РФ, расположенной под Курском.

Следователи также опубликовали видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут ЗРК из России в Украину.

Минобороны России причастность к катастрофе отрицает.

Позже основатель исследовательской команды Bellingcat Элиот Хиггинс поймал Минобороны России на лжи о "Буке".

Темы: MH17 Росcия ООН
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