Bellingcat призвала РФ подкрепить доказательствами обвинения, что их расследование по MH17 фейковое

Расследователи Bellingcat призвали представителей России в ООН предоставить доказательства своих обвинений в том, что якобы их расследование катастрофы MH17 основано на ложных доказательствах.

Об этом говорится в сообщении Bellingcat в twitter.

"Bellingcat хочет пригласить всех ответить на этот твит с запросом к Дмитрию Полянскому, первому заместителю постоянного представителя России при ООН, предоставить свидетельство того, что Bellingcat и Совместная следственная группа используют ложные доказательства по делу MH17", - говорится в сообщении.

Bellingcat would like to invite everyone to reply to this tweet, with requests that Dmitry Polyanskiy, the First Deputy Permanent Representative of Russia to the UN, presents his evidence that Bellingcat and the JIT are using fake #MH17 evidence.https://t.co/pe6lSPo2VR — Bellingcat (@bellingcat) 9 червня 2018 р.

Такое сообщение Bellingcat появилось после того, как первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский написал в соцсети, что Россия, мол, хочет чтобы к ответственности были привлечены "реальные преступники", а обвинения Bellingcat и Совместной следственной группы основаны на фейках.

Как сообщалось, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейсМН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17 пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В другом докладе Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В России заявили, что не стоит доверять расследованию группы Bellingcat.

24 мая международная Совместная следственная группа по расследованию падения самолета рейса МН17 объявила о выводе, что малазийский "Боинг" был сбит над Донецкой областью в 2014 году зенитно-ракетным комплексом "Бук", который прибыл в Украину из 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил РФ, расположенной под Курском.

Следователи также опубликовали видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут ЗРК из России в Украину.

Минобороны России причастность к катастрофе отрицает.

Позже основатель исследовательской команды Bellingcat Элиот Хиггинс поймал Минобороны России на лжи о "Буке".