Bellingcat закликала РФ підкріпити доказами звинувачення, що їхнє розслідування щодо MH17 фейкове

Розслідувачі Bellingcat закликали представників Росії в ООН надати докази своїх звинувачень, що нібито їхнє розслідування катастрофи MH17 засноване на несправжніх доказах.

Про це йдеться у повідомленні Bellingcat в twitter.

"Bellingcat хоче запросити всіх відповісти на цей твіт із запитом до Дмитра Полянського, першого заступника постійного представника Росії при ООН, надати свідчення того, що Bellingcat та Спільна слідча група використовують несправжні докази в справі MH17", - йдеться в повідомленні.

Bellingcat would like to invite everyone to reply to this tweet, with requests that Dmitry Polyanskiy, the First Deputy Permanent Representative of Russia to the UN, presents his evidence that Bellingcat and the JIT are using fake #MH17 evidence.https://t.co/pe6lSPo2VR