Bellingcat закликала РФ підкріпити доказами звинувачення, що їхнє розслідування щодо MH17 фейкове

Розслідувачі Bellingcat закликали представників Росії в ООН надати докази своїх звинувачень, що нібито їхнє розслідування катастрофи MH17 засноване на несправжніх доказах.

Про це йдеться у повідомленні Bellingcat в twitter.

"Bellingcat хоче запросити всіх відповісти на цей твіт із запитом до Дмитра Полянського, першого заступника постійного представника Росії при ООН, надати свідчення того, що Bellingcat та Спільна слідча група використовують несправжні докази в справі MH17", - йдеться в повідомленні.

Bellingcat would like to invite everyone to reply to this tweet, with requests that Dmitry Polyanskiy, the First Deputy Permanent Representative of Russia to the UN, presents his evidence that Bellingcat and the JIT are using fake #MH17 evidence.https://t.co/pe6lSPo2VR — Bellingcat (@bellingcat) 9 червня 2018 р.

Таке повідомлення Bellingcat з’явилось після того, як перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський написав у соцмережі, що Росія, мовляв, хоче щоб до відповідальності були притягнуті "реальні злочинці", а звинувачення Bellingcat та Спільної слідчої групи засновані на фейках.

Як повідомлялося, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), розбився у Донецькій області 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.

Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17 дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

У Росії заявили що не варто довіряти розслідуванню групи Bellingcat.

24 травня міжнародна Спільна слідча група з розслідування збиття літака рейсу МН17 оголосила висновок, що малайзійський "Боїнг" було збито над Донецькою областю у 2014 році зенітно-ракетним комплексом "Бук", що прибув до України з 53-ї зенітної ракетної бригади збройних сил РФ, що розташована під Курськом.

Слідчі також опублікували відеозапис, на якому реконструйовано повний маршрут ЗРК з Росії в Україну.

Міноборони Росії причетність до катастрофи заперечує.

Уряди Нідерландів й Австралії поклали на Росію відповідальність за збиття малайзійського "Боїнга".

Пізніше засновник дослідницької команди Bellingcat Еліот Хіггінс зловив Міноборони Росії на брехні про "Бук".