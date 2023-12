Отчеты Мюллера: Манафорт хвастался Януковичу, как лоббирует его в США

Спецпрокурор Роберт Мюллер представил новые доказательства по делу Пола Манафорта с обвинениями в лоббировании экс-президента Украины Виктора Януковича без соответствующей регистрации в США.

Об этом пишет Bloomberg.

В частности, прокуроры команды Мюллера подали два отчета еще вечером вторника.

В одном из них было описано, как Манафорт пытался заручиться поддержкой американских политиков и прессы для тогдашнего президента Украины Виктора Януковича.

Сообщается, что отчеты противоречат заявлениям Манафорта о том, что он лоббировал деятельность в пользу украинских политиков только в Европе.

В отчете от апреля 2013 года, который Манафорт писал Януковичу, он описал, как организовывал встречи с членами Конгресса в Вашингтоне.

Он писал, что озвучивал, что "если санкции будут введены против Украины, это приведет к подрыву европейской инициативы по привлечению Украины к евросфере".

"Наше общение с высокопоставленными чиновниками Госдепартамента дает плоды. Мы привлекли десятки служб Конгресса, включая руководство и каждого члена комитета Палаты представителей по иностранным делам", - писал он Януковичу.

Также в своих отчетах Манафорт хвастался, что организовал размещение статей в The Hill и стремился продвигать свои "послания среди журналистов и издателей The Washington Post, The Wall Street Journal и New York Times".

Манафорт говорил в Вашингтоне о весомости Украины для США как ключе к "отношениям с Западом".

Также он привлекал европейских экс-чиновников в "Габсбургскую группу", работу которой направлял на то, чтобы заключение Юлии Тимошенко не комментировали на Западе.

В издании утверждают, что эти доказательства могут сыграть важную роль в ходе судебных слушаний, намеченных на сентябрь, когда будут рассматриваться обвинения в том, что Манафорт не зарегистрировал свою деятельность в Министерстве юстиции а также занимался отмыванием части поступлений.

30 октября 2017 года Манафорту и его партнеру Ричарду Гейтсу было обнародовано обвинение из 12 пунктов, которое включает отмывание денег, неуплату налогов, мошенничество и работу в качестве лоббиста иностранной учреждения без регистрации.

В декабре суда в США частично удовлетворил просьбу Манафорта об освобождении из-под домашнего ареста на период судебного расследования его дела.

Манафорт не признал себя виновным ни по одному обвинительному заключению. Он находится под домашним арестом и обязан носить электронный браслет. Судебное разбирательство в отношении Манафорта начнется 17 сентября, а в Вирджинии суд рассмотрит дело 10 июля.

В июне 2018 года судья приказал спецпрокурору Мюллеру назвать все лица и организации, которые привлекались к лоббистской деятельности Пола Манафорта в интересах Партии регионов, которая осуществлялась без регистрации в качестве иностранного агента, как того требует законодательство США.

В феврале 2018 года Роберт Мюллер обвинил бывшего адвоката по делу Юлии Тимошенко Александра Ван дер Зваана, который признал, что ложно свидетельствовал о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.

В документах обвинения отмечается, что Ван дер Зваан вел беседы с Ричардом Гейтсом и "лицом А". Позже стало известно, что "лицо А" - бывший офицер российской разведки Константин Килимник, который также работал в лоббистской фирме Манафорта в Украине в сентябре и октябре 2016 года.

Ван дер Зваан "признал, что знал" о связи с россиянами, потому что Гейтс рассказал ему об этом.

Когда Килимник работал на Януковича в команде Манафорта, там тоже некоторые подозревали, что он докладывает в Москву, однако не придавали этому значения. Также он выступал в качестве посредника между Манафором и российским олигархом Олегом Дерипаской, близким к президенту РФ Владимиру Путину.