Звіти Мюллера: Манафорт хвалився Януковичу, як лобіює його в США

Спецпрокурор Роберт Мюллер представив нові докази у справі Пола Манафорта зі звинуваченнями у лобіюванні екс-президента України Віктора Януковича без відповідної реєстрації у США.

Про це пише Bloomberg.

Зокрема, прокурори команди Мюллера подали два звіти ще ввечері вівторка.

В одному з них було описано, як Манафорт намагався заручитись підтримкою американських політиків та преси для тогочасного президента України Віктора Януковича.

Повідомляється, що звіти суперечать заявам Манафорта про те, що він лобіював діяльність на користь українських політиків лише в Європі.

У звіті від квітня 2013 року, який Манафорт писав Януковичу, він описав те, як організовував зустрічі з членами Конгресу в Вашингтоні.

Він писав, що озвучував, що "якщо санкції будуть введені проти України, це призведе до підриву європейської ініціативи щодо залучення України до євросфери".

"Наше спілкування з високопосадовцями Держдепартаменту дає плоди. Ми залучили десятки служб Конгресу, включаючи керівництво та кожного члена комітету Палати представників з закордонних справ", - писав він Януковичу.

Також у своїх звітах Манафорт хвалився, що організував розміщення статей в The Hill і намагався просувати свої "послання серед журналістів та видавців The Washington Post, The Wall Street Journal та New York Times".

Манафорт говорив у Вашингтоні про вагомість України для США як ключ до "відносин з Заходом".

Також він залучав європейських екс-високопосадовців у "Габсбурзьку групу", роботу якої скеровував на те, щоб ув’язнення Юлії Тимошенко не коментували на Заході.

У виданні стверджують, що ці докази можуть зіграти важливу роль під час судових слухань, запланованих на вересень, коли будуть розглядатись звинувачення в тому, що Манафорт не зареєстрував свою діяльність в Міністерстві юстиції а також займався відмиванням частини надходжень.

30 жовтня 2017 року Манафорту і його партнеру Річарду Гейтсу було оприлюднено звинувачення з 12 пунктів, яке містить відмивання грошей, несплату податків, шахрайство і роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації.

У грудні суд у США частково задовольнив прохання Манафорта про звільнення з-під домашнього арешту на період судового розслідування його справи. Манафорт не визнав себе винним по жодному з обвинувальних висновків. Він перебуває під домашнім арештом і зобов'язаний носити електронний браслет. Судовий розгляд щодо Манафорта розпочнеться 17 вересня, а у Вірджинії суд розгляне справу 10 липня.

У червні 2018-го суд наказав спецпрокурору Мюллеру назвати всіх осіб і організації, які залучалися до лобістської діяльності Пола Манафорта в інтересах Партії регіонів, яка здійснювалася без реєстрації в якості іноземного агента, як того вимагає законодавство США.

У лютому 2018-го Роберт Мюллер звинуватив колишнього адвоката у справі Юлії Тимошенко Олександра Ван дер Зваана, який визнав, що неправдиво свідчив про втручання РФ у американські вибори 2016 року.

У документах звинувачення зазначено, що Ван дер Зваан вів бесіди з Річардом Гейтсом і "особою А". Згодом стало відомо, що "особа А" - колишній офіцер російської розвідки Костянтин Килимник, який також працював у лобістській фірмі Манафорта в Україні у вересні і жовтні 2016 року.

Ван дер Зваан "визнав, що знав" про зв'язок з росіянами, тому що Гейтс розповів йому про це.

Коли Килимник працював на Януковича у команді Манафорта, там теж підозрювали, що він доповідає в Москву, однак не надавали цьому значення. Також він виступав посередником між Манафором і російським олігархом Олегом Дерипаскою, близьким до президента РФ Володимира Путіна.