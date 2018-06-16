Окружение Януковича заплатило около 2 миллионов евро за лоббистские услуги высокопоставленных европейских экс-политиков. Еще 5 миллионов - за подготовку и популяризацию отчета, который должен был доказать обоснованность и законность заключения Юлии Тимошенко.

Это следует из документов следствия в США, которые есть в распоряжении DW.

Подчеркивается, что в рамках следствия в отношении бывшего советника Виктора Януковича Пола Манафорта, которого спецпрокурор США Роберт Мюллер обвиняет в отмывании денег и незаконном лоббизме, было изъято сотни документов.

"Эти документы на днях были рассекречены, с ними можно ознакомиться в закрытой базе судебных документов США. Письма и финальный обвинительный акт против Пола Манафорта и его помощников есть в распоряжении DW", - пишет издание.

"... Он сказал, что готов делать это за деньги, которые сопоставимы с его годовой зарплатой (около 30 тысяч евро в месяц). Даже если нам удастся сторговаться за 25 тысяч в месяц, это означало бы, если нанимать его с июля по декабря, это будет стоить 150 тысяч евро.

Мне кажется, это очень хорошая инвестиция", - говорится в одном из писем к Манафорту, в котором его неназванный сотрудник рассказывает детали разговора с экс-канцлером Австрии Альфредом Гузенбауэром.

Значительная часть эпизодов обвинения касается оплаченной через оффшоры экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением лоббистской деятельности ряда высокопоставленных бывших европейских политиков, объединенных в неформальную "Габсбургскую группу".

Возглавлял тайных лоббистов Януковича Альфред Гузенбауэ ", - пишет DW.

Отмечается, что в группу входили экс-премьер Италии Романо Проди и, вероятно, бывший президент Польши Александр Квасьневский.

"Судебные документы и переписка, доступные в судебной базе США, частично анонимизовани. Если в идентификации Гузенбауэра и Проди, учитывая обстоятельства дела и указанные в документах должности, сомнений нет, то возможна роль Квасьневского следует только опосредованно.

В частности, из того, что в документах говорится о "представителя председателя Европарламента по делу Тимошенко". Как известно, в деле Тимошенко посредническая роль была делегирована Европарламентом Пету Коксу и Александру Квасьневскому", - говорится в статье.

Гузенбауэр в интервью австрийскому изданию Die Presse подтвердил получение средств за участие в конференциях, но утверждает, что получал меньше, чем указано в документах следствия.

"Деньги переводились раз в год или раз в полгода, если я правильно помню. Посуточно точно не платили. Эти средства указаны в моей налоговой декларации", - рассказал экс-канцлер.

"Из обвинительного акта и переписки между членами команды Пола Манафорта и членами "Габсбургской группы" следует, что европейские экс-политики выступали на панельных дискуссиях в авторитетных экспертных центрах в Европе и США с написанными под диктовку советников Януковича речами", - подчеркивает DW.

Также отмечается, что экс-политики обнародовали в ведущих мировых изданиях авторские статьи, написанные консультантами украинского экс-президента или сотрудниками украинского МИД.

Главные месседжи выступлений и статей: подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС должно состояться, несмотря на заключение лидера оппозиции Юлии Тимошенко и другие проблемы с демократией в Украине, иначе Киев окажется в объятиях Москвы.

Кроме этого, для лоббирования интересов украинской власти и Партии регионов в Брюсселе было создано "Европейский центр современной Украины".

По материалам американского следствия, деятельность этого фонда также тайно координировалась Полом Манафортом и оплачивалась через оффшоры.

"Согласно переписке Манафорта с коллегами, гонорары другим членам "Габсбургской группы" должны были составить около 100 тысяч евро за четыре месяца. Все средства поступали через десятки оффшорных компаний.

Всего на проплаченных авторов и ораторов, по данным американского следствия, было потрачено около двух миллионов евро. Группу нанятых высокопоставленных экс-политиков Манафорт представил своим украинским заказчикам как "проект Супер-VIP", - говорится в статье DW.

Нанятые лоббисты также должны были встречаться с действующими чиновниками в Брюсселе и Вашингтоне. Так, в лоббистские усилия в США входило убеждать членов Конгресса в том, что выборы в Украине были "легитимными", а заключение лидера оппозиции Юлии Тимошенко - законное.

"Еще четыре миллиона евро, по данным следствия, были потрачены на услуги американских "частных детективов", которые подготовили отчет, который должен был доказать мировой общественности что заключение Юлии Тимошенко было обоснованным и законным.

Еще один миллион был переведен PR-компании, которая должна была популяризировать этот отчет через мировые СМИ", - пишет издание.

В обвинительном акте говорится, что Манафорт между 2006 и 2015 годами получил десятки миллионов долларов за лоббирование интересов Партии регионов и "Оппозиционного блока". Платежи от украинских заказчиков он скрывал от контролирующих органов, оформляя поступления средств в виде займов от десятков оффшорных компаний.

По данным американских следователей, всего через контролируемые Манафортом оффшорные компании было проведено не менее 75 миллионов долларов, 30 миллионов проходят по делу по обвинению в отмывании денег.

Среди доказательств обвинения Манафорта в отмывании денег и незаконной лоббистской деятельности в деле фигурируют сотни переводов средств со счетов кипрских компаний на общую сумму в 12 миллионов долларов, которые были потрачены на обеспечение роскошного образа жизни, в том числе на обустройство виллы и на дорогую одежду.

Несколько миллионов, по данным следствия, Манафорт использовал на приобретение недвижимости.

Как сообщалось, в США федеральная судья приняла решение взять под стражу бывшего главу избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.

30 октября 2017 года Манафорту и его партнеру Ричарду Гейтсу было обнародовано обвинение из 12 пунктов, которое включает отмывание денег, неуплату налогов, мошенничество и работу в качестве лоббиста иностранной учреждения без регистрации.

В декабре суда в США частично удовлетворил просьбу Манафорта об освобождении из-под домашнего ареста на период судебного расследования его дела.

Манафорт не признал себя виновным ни по одному обвинительному заключению. Он находится под домашним арестом и обязан носить электронный браслет. Судебное разбирательство в отношении Манафорта начнется 17 сентября, а в Вирджинии суд рассмотрит дело 10 июля.

В июне 2018 года судья приказал спецпрокурору Мюллеру назвать все лица и организации, которые привлекались к лоббистской деятельности Пола Манафорта в интересах Партии регионов, которая осуществлялась без регистрации в качестве иностранного агента, как того требует законодательство США.

В феврале 2018 года Роберт Мюллер обвинил бывшего адвоката по делу Юлии Тимошенко Александра Ван дер Зваана, который признал, что ложно свидетельствовал о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.

В документах обвинения отмечается, что Ван дер Зваан вел беседы с Ричардом Гейтсом и "лицом А". Позже стало известно, что "лицо А" - бывший офицер российской разведки Константин Килимник, который также работал в лоббистской фирме Манафорта в Украине в сентябре и октябре 2016 года.

Ван дер Зваан "признал, что знал" о связи с россиянами, потому что Гейтс рассказал ему об этом.

Когда Килимник работал на Януковича в команде Манафорта, там тоже некоторые подозревали, что он докладывает в Москву, однако не придавали этому значения. Также он выступал в качестве посредника между Манафором и российским олигархом Олегом Дерипаской, близким к президенту РФ Владимиру Путину.