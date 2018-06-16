Оточення Януковича заплатило близько 2 мільйонів євро за лобістські послуги високопоставлених європейських екс-політиків. Ще 5 мільйонів - за підготовку і популяризацію звіту, який повинен був довести обгрунтованість і законність ув'язнення Юлії Тимошенко.

Це випливає з документів слідства у США, які є у розпорядженні DW.

Підкреслюється, що у рамках слідства проти колишнього радника Віктора Януковича Пола Манафорта, якого спецпрокурор США Роберт Мюллер звинувачує у відмиванні грошей і незаконному лобізмі, було вилучено сотні документів.

Ці документи днями були розсекречені, з ними можна ознайомитися у закритій базі судових документів США. Листи та фінальний обвинувальний акт проти Пола Манафорта і його поплічників є в розпорядженні DW", - пише видання.

"... Він сказав, що готовий робити це за гроші, які співставні з його річною зарплатнею (близько 30 тисяч євро на місяць). Навіть якщо нам вдасться сторгуватись за 25 тисяч на місяць, це означало би, якщо наймати його з липня до грудня, це коштуватиме 150 тисяч євро.

Мені здається, це дуже гарна інвестиція", - йдеться в одному з листів до Манафорта, у якому його неназваний співробітник переповідає деталі розмови з екс-канцлером Австрії Альфредом Гузенбауером.

Значна частина епізодів обвинувачення стосується оплаченої через офшори екс-президентом України Віктором Януковичем і його оточенням лобістської діяльності низки високопоставлених колишніх європейських політиків, об'єднаних у неформальну "Габсбурзьку групу". Очолював таємних лобістів Януковича Альфред Гузенбауер", - пише DW.

Наголошується, що до групи входили екс-прем'єр Італії Романо Проді та, вочевидь, колишній президент Польщі Александер Квасневський.

"Судові документи і листування, доступні у судовій базі США, частково анонімізовані. Якщо в ідентифікації Гузенбауера і Проді, з огляду на обставини справи і вказані у документах посади, сумнівів немає, то імовірна роль Квасневського випливає лише опосередковано.

Зокрема, з того, що у документах йдеться про "представника голови Європарламенту у справі Тимошенко". Як відомо, у справі Тимошенко посередницька роль була делегована Європарламентом Пету Коксу і Александру Квасневському", - йдеться у статті.

Гузенбауер в інтерв'ю австрійському виданню Die Presse підтвердив отримання коштів за участь у конференціях, але стверджує, що менше, ніж вказано у документах слідства.

"Гроші переказувалися раз на рік або раз на півроку, якщо я правильно пам'ятаю. Помісячно точно не платили. Ці кошти вказані у моїй податковій декларації", - розповів екс-канцлер.

"З обвинувального акту і листування між членами команди Пола Манафорта і членами "Габсбурзької групи" випливає, що європейські екс-політики виступали на панельних дискусіях в авторитетних експертних центрах у Європі і США з написаними під диктовку радників Януковича промовами", - підкреслює DW.

Також зазначається, що екс-політики оприлюднювали у провідних світових друкованих виданнях авторські статті, написані консультантами українського екс-президента чи спіробітниками українського МЗС.

Головні меседжі виступів і статей: підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС має відбутися попри ув'язнення лідерки опозиції Юлії Тимошенко та інші проблеми з демократією в Україні, інакше Київ опиниться в обіймах Москви.

Крім цього, для лобіювання інтересів української влади і Партії регіонів у Брюсселі було створено "Європейський центр сучасної України".

За матеріалами американського слідства, діяльність цього фонду також таємно координувалася Полом Манафортом і оплачувалася через офшори.

"Згідно з листуванням Манафорта з колегами, гонорари іншим членам "Габсбурзької групи" мали становити близько 100 тисяч євро за чотири місяці. Усі кошти надходили через десятки офшорних компаній.

Загалом на проплачених дописувачів і промовців, за даними американського слідства, було витрачено близько двох мільйонів євро. Групу найнятих високопоставлених екс-політиків Манафорт представив своїм українським замовникам як "проект Супер-VIP", - йдеться у статті DW.

Найняті лобісти також мали зустрічатися з чинними високопосадовцями у Брюсселі і Вашингтоні. Так, до лобістських зусиль у США належало переконувати членів Конгресу у тому, що вибори в Україні були "легітимними", а ув'язнення лідерки опозиції Юлії Тимошенко - законне.

"Ще чотири мільйони євро, за даними слідства, було витрачено на послуги американських "приватних детективів", які підготували звіт, що мав довести світовій громадськості нібито ув'язнення Юлії Тимошенко було обґрунтованим і законним.

Ще один мільйон був переказаний PR-компанії, яка мала популяризувати цей звіт через світові ЗМІ", - пише видання.

У обвинувальному акті йдеться, що Манафорт між 2006 і 2015 роками отримав десятки мільйонів доларів за лобіювання інтересів Партії регіонів та "Опозиційного блоку". Платежі від українських замовників він приховував від контролюючих органів, оформлюючи надходження коштів у вигляді позик від десятків офшорних компаній.

За даними американських слідчих, загалом через контрольовані Манафортом офшорні компанії було проведено щонайменше 75 мільйонів доларів, 30 мільйонів проходять у справі за звинуваченням у відмиванні коштів.

Обвинуваченим у справі Манафорта, який відповідав за роботу в Києві, є Костянтин Килимник.

Серед доказів обвинувачення Манафорта у відмиванні грошей і незаконній лобістській діяльності у справі фігурують сотні переказів коштів з рахунків кіпрських компаній на загальну суму у 12 мільйонів доларів, які було витрачено на забезпечення розкішого способу життя, у тому числі на облаштування вілли і на дорогий одяг.

Декілька мільйонів, за даними слідства, Манафорт використав на придбання нерухомості.

Як повідомлялось, у США федеральна суддя ухвалила рішення взяти під варту колишнього главу виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.

30 жовтня 2017 року Манафорту і його партнеру Річарду Гейтсу було оприлюднено звинувачення з 12 пунктів, яке містить відмивання грошей, несплату податків, шахрайство і роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації.

У грудні суд у США частково задовольнив прохання Манафорта про звільнення з-під домашнього арешту на період судового розслідування його справи. Манафорт не визнав себе винним по жодному з обвинувальних висновків. Він перебуває під домашнім арештом і зобов'язаний носити електронний браслет. Судовий розгляд щодо Манафорта розпочнеться 17 вересня, а у Вірджинії суд розгляне справу 10 липня.

У червні 2018-го суд наказав спецпрокурору Мюллеру назвати всіх осіб і організації, які залучалися до лобістської діяльності Пола Манафорта в інтересах Партії регіонів, яка здійснювалася без реєстрації в якості іноземного агента, як того вимагає законодавство США.

У лютому 2018-го Роберт Мюллер звинуватив колишнього адвоката у справі Юлії Тимошенко Олександра Ван дер Зваана, який визнав, що неправдиво свідчив про втручання РФ у американські вибори 2016 року.

У документах звинувачення зазначено, що Ван дер Зваан вів бесіди з Річардом Гейтсом і "особою А". Згодом стало відомо, що "особа А" - колишній офіцер російської розвідки Костянтин Килимник, який також працював у лобістській фірмі Манафорта в Україні у вересні і жовтні 2016 року.

Ван дер Зваан "визнав, що знав" про зв'язок з росіянами, тому що Гейтс розповів йому про це.

Коли Килимник працював на Януковича у команді Манафорта, там теж підозрювали, що він доповідає в Москву, однак не надавали цьому значення. Також він виступав посередником між Манафором і російським олігархом Олегом Дерипаскою, близьким до президента РФ Володимира Путіна.