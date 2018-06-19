Прокуратура готовит новое подозрение капитану "Норда"

Прокуратура готовит новое подозрение капитану крымского рыболовного судна "Норд" Владимиру Горбенко.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик, передает "УНИАН".

"Два уголовных производства, подозреваемым в которых является капитан судна "Норд", объединенные в одно и ему будет сообщено о новом подозрении и будет соответствующее ходатайство об изменении меры пресечения", - отметила пресс-секретарь.

Тихончик уточнила, что решением от 8 июня Херсонский городской суд не продлил личное обязательство Горбенко не посещать Крым. Однако мера пресечения "в виде залога и обязательства сообщать о месте своего пребывания и являться к следователю" остается неизменной, потому что она бессрочная.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации.

30 марта суд арестовал судно "Норд".

2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее".

6 апреля Херсонский городской суд избрал Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день залог внесли.

11 апреля капитану судна "Норд" Владимиру Горбенко сообщили о еще одном подозрении по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК, по которой предусмотрена ответственность до 3 лет лишения свободы.

Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства, но с запретом ездить в Крым.

14 мая сообщалось, что члены экипажа арестованного крымского судна "Норд" находятся на территории посольства России в Киеве.

Позже Херсонский городской суд отказался продлить запрет на выезд в аннексированный Крым капитану российского судна "Норд" Владимиру Горбенко.