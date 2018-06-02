В субботу ранены уже трое военных, боевики обстреляли ДФС

В результате боевых действий в субботу трое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18:00.

Отмечается, что боевые действия продолжались преимущественно на донецком направлении.

Враг проявлял себя вблизи Авдеевки, Опытного и Водяного, что на донецком направлении, а также Новотошковского, что в Луганской области.

"В течение дня боевики в который раз помешали начать работы на Донецкой фильтровальной станции. Враг вел огонь из минометов по окрестностям Авдеевки, так и непосредственно из стрелкового оружия по Донецкой фильтровальной станции, не дав возможности доставить ремонтные бригады", - сообщили в пресс-центре.

Ранее сообщалось, что двое раненых в субботу военных находятся в тяжелом состоянии.