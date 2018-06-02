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Климкин просит мир надавить на РФ для освобождения украинских политзаключенных

Суббота, 2 июня 2018, 19:09

Глава МИД Украины Павел Климкин обратился к коллегам-министрам со всего мира с просьбой давить на Россию с требованием освобождения украинских политзаключенных.

Об этом он написал в Twitter.

"Направил письма коллегам-министрам по всему миру. Попросил, чтобы давили на Россию и требовали освобождения всех. Критически важно,чтобы Кремль освободил Балуха, Сенцова, Кольченко, которые объявили голодовку. Призвал консолидировать международный ответ на преступления России в том числе ужесточением санкций", - написал министр.

В письме Климкин напоминает, что более 60 украинцев незаконно заключены на территории РФ по сфабрикованным и политически мотивированным обвинениям.

Ранее сообщалось, что незаконно осужденный в России по обвинению в терроризме Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

В мае 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев. Он голодает уже 20-й день.

Европейская правда

Темы: КлимкинМИДполитзаключенныеРосcия
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