Следствию больше не нужны биологические образцы Вышинского

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Среда, 20 июня 2018, 13:01

Херсонский горсуд отказал защите руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского в отводе судьи, которая рассматривает ходатайство об отборе биологических образцов у подозреваемого.

Об этом пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик сообщила агентству "Интерфакс-Украина".

"Следственным судьей (Дмитрий) Гонтарь отказано в удовлетворении ходатайства стороны защиты об отводе следственного судьи (Галины) Радченко, которая осуществляет рассмотрение ходатайства следователя об отобрании биологических образцов подозреваемого в совершении государственной измены руководителя "РИА Новости-Украина", – сообщила она.

Тихончик также заявила, что следствие больше не просит об отборе биологических образцов у Вышинского, так как экспертиза уже не нужна.

"Следователем подано указанное ходатайство с целью отбора образцов для проведения экспертизы, но в настоящее время отпала необходимость в проведении экспертизы и отобрании образцов, в связи с чем вчера следователем подано заявление о возвращении ходатайства", – сообщила она.

15 мая сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АРК провели обыски в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве и дома у некоторых сотрудников агентства.

Вышинского тогда задержали и огласили ему подозрение в государственной измене (ч.1 ст.111 УКУ).

Следствие собрало доказательства того, что информация на сайте "РИА Новости-Украина" содержала призывы, направленные на ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.

По результатам следственных и негласных следственных действий установлена причастность граждан Украины к незаконной деятельности российского агентства.

17 мая Херсонский городской суд арестовал арестовал Вышинского на два месяца.

Вышинский отказался от украинского гражданства в пользу российского в надежде на выдачу его РФ.

Прокуратура просила отобрать биологические образцы у Вышинского  и суд 15 июня якобы разрешил сделать это.

При этом адвокат Игорь Мокин заявил об отводе следственной судьи Галины Радченко, так как она уже участвовала в рассмотрении дела дела.

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Темы: Вышинский суд СМИ
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