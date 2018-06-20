Слідству більше не потрібні біологічні зразки Вишинського

Херсонський міський суд відмовив захисту керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського у відводі судді, яка розглядає клопотання про відбір біологічних зразків у підозрюваного.



Про це речниця прокуратури АР Крим Тетяна Тихончик повідомила агентству "Інтерфакс-Україна".

"Слідчим суддею (Дмитро) Гонтар відмовлено в задоволенні клопотання сторони захисту про відвід слідчого судді (Галини) Радченко, яка здійснює розгляд клопотання слідчого про відібрання біологічних зразків підозрюваного в скоєнні державної зради керівника "РИА Новости-Украина", – повідомила вона.



Тихончик також заявила, що слідство більше не просить про відбір біологічних зразків у Вишинського, адже експертиза вже не потрібна.



"Слідчим подано вказане клопотання з метою відбору зразків для проведення експертизи, але на даний час відпала необхідність у проведенні експертизи та відборі зразків, у зв'язку з чим учора слідчим подано заяву про повернення клопотання", – повідомила вона.



15 травня співробітники СБУ спільно з прокуратурою АРК провели обшуки в офісі "РИА Новости-Украина" у Києві й у домівках деяких співробітників агентства.



Вишинського тоді затримали й оголосили йому підозру в державній зраді (ч.1 ст.111 ККУ).



Слідство зібрало докази того, що інформація на сайті "РИА Новости-Украина" містила заклики, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, державної та інформаційної безпеки.



За результатами слідчих і негласних слідчих дій встановлено причетність громадян України до незаконної діяльності російського агентства.

17 травня Херсонський міський суд арештував Вишинського на два місяці.



Вишинський відмовився від українського громадянства на користь російського, сподіваючись на видачу його РФ.

Прокуратура просила відібрати біологічні зразки у Вишинського – і суд 15 червня нібито дозволив зробити це.



При цьому адвокат Ігор Мокін заявив про відвід слідчої судді Галини Радченко, адже вона уже брала участь у розгляді справи журналіста.