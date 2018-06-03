Адвокат Вышинского заявил, что в квартиру задержанного проникли неизвестные
В квартиру главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в госизмене, который находится под арестом, проникли неизвестные.
Об этом сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский, пиш Интерфакс-Украина.
По словам адвоката, из квартиры "исчезли некоторые вещи".
"В воскресенье в квартиру было совершено незаконное проникновение. Мебель и вещи в квартире перевернуты и разбросаны. Исчезли несколько вещей, но какие именно - пока точно неизвестно", - заявил Доманский.
Также адвокат добавил, что полиция "документирует факт происшествия и проводит необходимые оперативные меры".
Напомним, 15 мая в офисах "РИА Новости-Украина" прошли обыски, а ГПУ показала, что нашла во время следственных действий.
Руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому было объявлено о подозрении в госизмене. Сам Вышинский не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.
По делу Вышинского на допрос в СБУ вызвали 47 человек.
17 мая Херсонский горсуд арестовал Вышинского на 2 месяца, защита подала апелляцию на решение суда, однако Апелляционный суд Херсонской области отказал стороне защиты в изменении меры пресечения.
Во время заседания суда Вышинский заявил, что выходит из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимир Путина за защитой. По мнению Вышинского, выход из украинского гражданства может помочь ему стать претендентом для обмена заложниками.
В ГМС в свою очередь заявили, что Вышинский не может выйти из украинского гражданства, поскольку законодательство Украины не предусматривает такой процедуры.