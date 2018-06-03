Адвокат Вышинского заявил, что в квартиру задержанного проникли неизвестные

В квартиру главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в госизмене, который находится под арестом, проникли неизвестные.

Об этом сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский, пиш Интерфакс-Украина.

По словам адвоката, из квартиры "исчезли некоторые вещи".

"В воскресенье в квартиру было совершено незаконное проникновение. Мебель и вещи в квартире перевернуты и разбросаны. Исчезли несколько вещей, но какие именно - пока точно неизвестно", - заявил Доманский.

Также адвокат добавил, что полиция "документирует факт происшествия и проводит необходимые оперативные меры".

Напомним, 15 мая в офисах "РИА Новости-Украина" прошли обыски, а ГПУ показала, что нашла во время следственных действий.

Руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому было объявлено о подозрении в госизмене. Сам Вышинский не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

По делу Вышинского на допрос в СБУ вызвали 47 человек.

17 мая Херсонский горсуд арестовал Вышинского на 2 месяца, защита подала апелляцию на решение суда, однако Апелляционный суд Херсонской области отказал стороне защиты в изменении меры пресечения.

Во время заседания суда Вышинский заявил, что выходит из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимир Путина за защитой. По мнению Вышинского, выход из украинского гражданства может помочь ему стать претендентом для обмена заложниками.

В ДМС в свою очередь заявили, что Вышинский не может выйти из украинского гражданства, поскольку законодательство Украины не предусматривает такой процедуры.