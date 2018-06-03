Выборы в Словении: победила партия экс-премьера с антимигрантскими лозунгами

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Воскресенье, 3 июня 2018, 22:37

По данным экзит-полов, победу на парламентских выборах в Словении одержала оппозиционная "Словенская демократическая партия" (SDS) дважды экс-премьера Янеза Янши, набрав 24,4% голосов.

Как сообщает Reuters,  второе место - у партии LMS (Список Марьяна Шареца), которая набрала 12,2% голосов. 

Третье место с 9,8% заняла "Современная центристская партия" экс-премьера  Миро Церара, который ушел в отставку досрочно  в марте 2018 г. 

Участие в выборах принимали 25 партий, 9 из которых войдут в парламент, по результатам экзит-полов. Явка по состоянию на 16:00 составила 34,3% (35,6% на последних выборах 4 года назад). 

Лидер SDS ранее заявил, что переговоры о создании коалиции после выборов "будут трудными" в связи с жесткой позицией партии относительно иммиграции. 

Партия  выступает против квот для мигрантов и заявляет, что большую часть средств, выделяемых на их нужды, необходимо перераспределить на силы безопасности.  Во время предвыборной кампании партия Янши получила поддержку от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

В свою очередь лидер LMS после опубликования предварительных итогов выборов заявил, что перед голосованием большинство участников говорили о намерении присоединиться к процессу формирования правительства, которое возглавит SDS.

Ожидается, что для формирования большинства в парламенте из 90 мест SDS будет необходимо создать коалицию минимум с двумя партиями. 

"Переговоры по формированию нового правительства будут непростыми, т.к. до сих пор немного партий демонстрировали желание сотрудничать с национал-консерваторами в правительстве. Особенно учитывая то, что Янез Янша был вовлечен в коррупционный скандал, что в 2014 году стоило ему премьерской должности и из-за чего он даже был вынужден сидеть в тюрьме", - пишет DW.

В начале 2013 года правительство Янша обвинили в коррупции во время первого срока при покупке финских танков Patria. После этого коалиционное правительство получило вотум недоверия от парламента.

Темы: виборы Словения
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