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ООС: Боевики 27 раз нарушили тишину и обстреляли Талаковку из артиллерии

Понедельник, 4 июня 2018, 07:21

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил российско-оккупационные войска 27 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза открывали огонь из тяжелого вооружения - артиллерии калибром 122 мм и минометов калибром 120 мм и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС

3 июня наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Авдеевка, Новотороицкое, Гнутово, Лебединское.

Оккупанты продолжают грубо нарушать нормы Международного гуманитарного права. Вечером, около 21:00 из пушек калибра 152 мм был обстрелян населенный пункт Талаковка. Террористы выпустили по поселку городского типа не менее трех снарядов. К счастью, пострадавших нет. Данные по разрушениям уточняются.

Как отмечается, подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения. Во время боевых действий за прошедшие сутки в составе Объединенных сил потерь нет.

По данным разведки, противник понес потери: один оккупант уничтожен.

С начала текущих суток, 4 июня, обстановка на линии соприкосновения остается без изменений. Около 4:30 противник применил 82-мм минометы в районе населенного пункта Зайцево и на такие провокационные действия "получил адекватный ответ".

Темы: ООСбоевые действия
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