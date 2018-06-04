Данилюк рассказал о перспективах своей отставки

Министр финансов Александр Данилюк говорит, что ни коем случае не подаст в отставку.

Об этом он сообщил в интервью "Экономической правде".

На вопрос журналиста, написал ли он уже заявление об отставке, глава Минфина ответил: "Нет, и не собираюсь писать.... На заседании Кабмина, когда у нас был разговор с премьером, я сказал: "Подавайте меня в отставку, если не поддерживаете меня. Сам я заявление писать не буду".

В то же время Данилюк отметил, что есть много людей, которые "были бы счастливы", если бы он сложил с себя полномочия, но не премьер-министр Владимир Гройсман.

"Думаю, он меньше всех заинтересован в этом, но заинтересованных много. Они есть в каждой сфере, которую мы расчистили от коррупции, от влияния собственных интересов", - говорит он.

По мнению министра, многим не нравится, в частности, что запустили открытые электронные реестры по возмещению НДС, национализировали Приватбанк, также силовым органам, в том числе Генеральной прокуратуре пришлось "ограничить свои пожелания".

"Знаете, господин генеральный прокурор, не должно быть такой прокуратуры в стране, которая давит на бизнес, на общество, на правительство. Что-то много прокуроров у нас. Реформу нельзя имитировать, надо подкреплять ее сокращением финансирования", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 23 мая Данилюк на заседании правительства безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра.

Публичная трансляция заседания была прекращена, однако присутствовавшие на Кабмине сообщили, что после короткой перепалки с Гройсманом министру было отказано в его просьбе. В ходе обмена мнениями Данилюк даже допустил подготовку представления о его отставке.

Премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя ситуацию с министром финансов Александром Данилюком, допустил, что тот решил сменить место работы и решил это сделать так, чтобы выглядеть жертвой в сложившейся ситуации.