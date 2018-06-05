Судьи нажаловались на детективов НАБУ – НАПК внесло предписание Сытнику

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику за невыполнение законных требований агентства должностными лицами бюро.



Об этом сообщает пресс-служба НАПК 5 июня.



В агентстве отмечают, что получили заявления адвокатов в интересах судей Окружного административного суда Киева, в которых сообщается о возможном нарушении детективом НАБ Панайотовым Е.А. и руководителем Главного подразделения детективов Калужинским А.В. требований, установленных статьей 28 закона "О предупреждении коррупции", по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.



В заявлениях сообщается, что детектив бюро по указанию своего руководителя начал досудебное расследование по уголовным производствах относительно судей Окружного административного суда города Киева.



По мнению заявителей, детективы действовали в условиях конфликта интересов, поскольку руководствовались личными мотивами, а именно тем, что судьи Окружного административного суда города Киева отказались предоставить информацию по запросам НАБ.



По мнению судей, детективы хотели нажать на судей для достижения более лояльной их позиции к вопросам сотрудничества с Национальным бюро.



В НАПК отмечают, что с целью подтверждения или опровержения существования обстоятельств, на которые ссылались в своих заявлениях адвокаты, неоднократно обращались в НАБ с запросами о предоставлении информации и копий документов по занимаемым должностям, полномочиям детектива и его руководителя, их роли в досудебном расследовании уголовных производств в отношении судей.



"Однако вопреки предписаниям части четвертой статьи 12 Закона уполномоченные лица Управления внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро Осипчук Р.С. и Юпатин Н.А. не выполнили законные требования Национального агентства и не предоставили соответствующую информацию и документы", - утверждают в НАПК.



Итак НАПК вносит предписание Сытнику, настаивает на получении документов и требует служебное расследование.