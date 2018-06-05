Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Судьи нажаловались на детективов НАБУ – НАПК внесло предписание Сытнику

Вторник, 5 июня 2018, 09:58

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику за невыполнение законных требований агентства должностными лицами бюро.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК 5 июня.

В агентстве отмечают, что получили заявления адвокатов в интересах судей Окружного административного суда Киева, в которых сообщается о возможном нарушении детективом НАБ Панайотовым Е.А. и руководителем Главного подразделения детективов Калужинским А.В. требований, установленных статьей 28 закона "О предупреждении коррупции", по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

В заявлениях сообщается, что детектив бюро по указанию своего руководителя начал досудебное расследование по уголовным производствах относительно судей Окружного административного суда города Киева.

По мнению заявителей, детективы действовали в условиях конфликта интересов, поскольку руководствовались личными мотивами, а именно тем, что судьи Окружного административного суда города Киева отказались предоставить информацию по запросам НАБ.

По мнению судей, детективы хотели нажать на судей для достижения более лояльной их позиции к вопросам сотрудничества с Национальным бюро.

В НАПК отмечают, что с целью подтверждения или опровержения существования обстоятельств, на которые ссылались в своих заявлениях адвокаты, неоднократно обращались в НАБ с запросами о предоставлении информации и копий документов по занимаемым должностям, полномочиям детектива и его руководителя, их роли в досудебном расследовании уголовных производств в отношении судей.

"Однако вопреки предписаниям части четвертой статьи 12 Закона уполномоченные лица Управления внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро Осипчук Р.С. и Юпатин Н.А. не выполнили законные требования Национального агентства и не предоставили соответствующую информацию и документы", - утверждают в НАПК.

Итак НАПК вносит предписание Сытнику, настаивает на получении документов и требует служебное расследование.

Украинская правда
Темы: НАПКНАБУСытник
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
НАПК
Глава НАПК заявил, что имеет эффективное "лекарство" против коррупции
НАПК: Одесский военком Борисов незаконно обогатился на 188 млн
НАПК три месяца будет изучать образ жизни военкомов
Последние новости
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
Все новости...
Реклама: