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Под банком в Кропивницком взорвалось неизвестное устройство

Вторник, 5 июня 2018, 13:03

После полуночи у одного из банковских учреждений в Кропивницком взорвалось неизвестное устройство.

Об этом сообщила полиция Кировоградской области в Facebook.

Взрыв произошел в ночь на 5 июня, около 00.22.

"В результате взрыва были повреждены стеклопакет на входе в помещение банковского учреждения и банкомат. Незначительным техническим повреждениям также подверглись припаркованные неподалеку легковые авто", - сообщили правоохранители.

Никто из людей не пострадал. Учреждение, возле которого произошел взрыв, обеспечено технической и физической охраной.

Событие квалифицированы по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). Информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований.

20 мая в Днепре возле кафе взорвалось неизвестное устройство.

Украинская правда

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Темы: банкиполиция
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