Синоптики прогнозируют умеренно теплый июнь

В июне средняя месячная температура воздуха предполагается 18-22°, а в горных районах 14-15°.



Это на 1-1,5° выше средних многолетних значений, отмечает Украинский гидрометцентр.



Прогноз на июнь 2018 года составлен на основании данных Укргидрометцентра, Украинского гидрометеорологического института и мировых центров погоды.



Месячный объем осадков ожидается 45-90 мм, что в пределах обычных показателей.



В Карпатах и ​​местами на Прикарпатье – 98-150 мм, а в Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях около средних многолетних значений, на остальной территории Украины – меньше средних многолетних значений.