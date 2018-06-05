США призвали Украину создать антикоррупционный суд в соответствии с требованиями МВФ

Cоединенные Штаты призывают Украину создать антикоррупционный суд, который бы отвечал требованиям Международного валютного фонда.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хезер Науерт.

"Соединенные Штаты призывают правительство Украины ввести глубокие, всеобъемлющие и своевременные реформы, которые бы отражали требования, представленные гражданами Украины во время Революции достоинства: прекращение систематической коррупции, быстрый экономический рост и европейское будущее для всех украинцев", - отмечается в заявлении.

В Госдепе отмечают, что создание действительно независимого антикоррупционного суда является важнейшим шагом для правительства, чтобы отказаться от коррупции, "которая продолжает угрожать национальной безопасности, процветанию и демократическому развитию в Украине".

"Соединенные Штаты полностью поддерживают Международный валютный фонд, который будет определять, соответствует ли новый закон о создании суда обязательствам Украины по программе МВФ. Мы согласны с МВФ, что любое законодательство, которое создает антикоррупционный суд, должно включать центральную роль совета международных экспертов для обеспечения выбора квалифицированных судей", - отмечают в Госдепе.

В ведомстве США отметили, что "законодательство о создании суда должно удовлетворять МВФ, который предоставляет существенную финансовую поддержку украинскому правительству".

"Поэтому мы призываем украинское правительство обсудить соответствующие законодательные предложения непосредственно с МВФ и принять законопроект, который соответствует требованиям МВФ. Антикоррупционный суд должен выполнить важную работу для народа Украины", - подытожили в заявлении.