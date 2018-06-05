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Смоленская катастрофа: на корпусе самолета Качиньского нашли следы взрывчатки

Вторник, 5 июня 2018, 20:49
Смоленская катастрофа: на корпусе самолета Качиньского нашли следы взрывчатки

На элементах корпуса польского самолета Ту-154М, разбившегося под Смоленском в 2010 году, а также на теле по крайней мере одной жертвы катастрофы обнаружены следы взрывчатки.

Об этом говорится в заявлении польской подкомиссии Министерства обороны по расследованию Смоленской катастрофы, сообщает RMF24.pl.

Подкомиссия объявила о завершении обзора и анализа доказательств, имеющихся в распоряжении Комитета с места катастрофы самолета экс-президента Леха Качиньского.

"Согласно полученным доказательствами, на многих фрагментах самолета, а также на теле по крайней мере одной жертвы, которые исследовались специальными устройствами, в том числе и хроматографическим методом, выявлено наличие взрывчатых материалов", - говорится в заявлении.

Подкомиссия также пришла к выводу, что нет никакой информации или доказательств, которые бы свидетельствовали о наличии взрывчатых веществ в почве на месте падения самолета.

Напомним, в середине апреля подкомитет опубликовал технический отчет по Смоленской катастрофе, в котором говорится о том, что самолет Ту-154М был разрушен во время взрыва, а взрывы произошли над землей.

Предыдущий отчет расследования катастрофы от 2011 года, который опубликовала подкомиссия во главе с Ежи Миллером, признали недействительным. Тогда подкомиссия пришла к выводу, что самолет разбился, потому что пошел на контролируемое снижение.

Технический отчет был представлен семьям жертв погибших, а затем его отправили в прокуратуру.

Как известно, 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился польский самолет Ту-154.

В катастрофе погибло 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.

Европейская правда

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Темы: Польшаавиакатастрофы
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