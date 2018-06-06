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Восьмим людям сообщили о подозрении из-за преследования журналистов в Крыму

Среда, 6 июня 2018, 20:48

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении 8 людям из-за преследования журналистов на оккупированном полустрове.

Об этом сообщает прокуратура АР Крым.

В ведомстве отмечают, что с момента передислокации прокуратуры автономии на материковую часть Украины зафиксированы многочисленные факты преследования представителей средств массовой информации, препятствование их профессиональной деятельности, незаконное завладение имуществом государственных и частных телерадиокомпаний и других СМИ.

"В частности, прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в 23 уголовных производствах, начатых по фактам незаконного задержания, лишения свободы журналистов, нарушения неприкосновенности их жилища, препятствования журналистской деятельности. В ходе досудебного расследования каждый такой факт тщательно проверяется", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что результаты по уголовным производствах совершения преступлений в отношении Анны Андриевской, Натальи Кокориной, Романа Спиридонова, Османа Пашаева и других.

"Так, по результатам собранных доказательств, 8 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 146 (незаконное лишение свободы), 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в прокуратуре АРК.

Подозреваемыми чаще всего являются так называемые "следователи и оперативные работники" "Управление ФСБ РФ по Республике Крым и г. Севастополю" и представители незаконно созданного вооруженного формирования "Самооборона Крым".

"Преследование журналистов и их семьи, проведение незаконных обысков, задержания, препятствование профессиональной деятельности, угрозы применить оружие - именно такие факты содержатся в материалах наших уголовных производств. Виновные в этом должны нести ответственность", - отметил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

Указанные лица объявлены в розыск.

Украинская правда
Темы: КрымСМИпрокуратурааннексия
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