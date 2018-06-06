В Киеве ночью ограничат движение из-за демонтажных работ возле Арки дружбы народов

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Среда, 6 июня 2018, 23:09

В столице 7 июня ночью временно ограничат движение транспорта из-за проведения демонтажных работ возле Арки дружбы народов.

Об этом сообщает патрульная полиция Украина в Facebook.

Движение транспорта ограничат 7 июня с 1:00 по 4:00 час ночи.

Ограничение будет действовать на следующих участках дороги:

- движение автотранспорта Надднепрянским шоссе от моста Патона в направлении моста Метро будет отводиться на мост на Парковую аллею;

- движение автотранспорта по мосту Метро с Левого на Правый берег будет ограничено на Надднепрянском шоссе в направлении Подола;

- движение автотранспорта по улице Набережно-Крещатицкой от Подола в направлении моста Метро будет отводиться на Боричев спуск.

Также будет ограничено движение водного транспорта на Днепре. За безопасностью на воде будет следить водный патруль.

Ранее Киевская городская государственная администрация решила закрыть и демонтировать троллей через реку Днепр.

Украинская правда
Темы: Киев дороги
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