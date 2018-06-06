У Києві вночі обмежать рух через демонтажні роботи біля Арки дружби народів

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Середа, 6 червня 2018, 23:09

У столиці 7 червня вночі тимчасово обмежать рух транспорту через проведення демонтажних робіт біля Арки дружби народів.

Про це повідомляє патрульна поліція України у Facebook.

Рух транспорту обмежать 7 червня з 01:00 по 04:00 годину ночі.

Обмеження діятиме на наступних ділянках дороги:

- рух автотранспорту Наддніпрянським шосе від моста Патона в напрямку моста Метро буде відводитися на міст на Паркову алею;

- рух автотранспорту мостом Метро з Лівого на Правий берег буде обмежено на Наддніпрянському шосе в напрямку Подолу;

- рух автотранспорту вулицею Набережно-Хрещатицькою від Подолу в напрямку моста Метро буде відводитися на Боричів Узвіз.

Також буде обмежено рух водного транспорту на Дніпрі. За безпекою на воді слідкуватиме водний патруль.

Раніше Київська міська державна адміністрація вирішила закрити і демонтувати тролей через річку Дніпро.

Українська правда
Теми: Київ дороги
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