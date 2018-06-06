У Києві вночі обмежать рух через демонтажні роботи біля Арки дружби народів
У столиці 7 червня вночі тимчасово обмежать рух транспорту через проведення демонтажних робіт біля Арки дружби народів.
Про це повідомляє патрульна поліція України у Facebook.
Рух транспорту обмежать 7 червня з 01:00 по 04:00 годину ночі.
Обмеження діятиме на наступних ділянках дороги:
- рух автотранспорту Наддніпрянським шосе від моста Патона в напрямку моста Метро буде відводитися на міст на Паркову алею;
- рух автотранспорту мостом Метро з Лівого на Правий берег буде обмежено на Наддніпрянському шосе в напрямку Подолу;
- рух автотранспорту вулицею Набережно-Хрещатицькою від Подолу в напрямку моста Метро буде відводитися на Боричів Узвіз.
Також буде обмежено рух водного транспорту на Дніпрі. За безпекою на воді слідкуватиме водний патруль.
Раніше Київська міська державна адміністрація вирішила закрити і демонтувати тролей через річку Дніпро.