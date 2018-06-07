ООС: Бои продолжались преимущественно с применением стрелкового оружия, есть потери

За прошедшие сутки противник 25 раз нарушал режим прекращения огня, из них 2 раза с применением минометов, погибли 2 украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

6 июня боевые действия продолжались на отдельных направлениях, преимущественно с применением только стрелкового оружия.

Отмечается активизация российско-оккупационных войск в темное время суток в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Опытное, Марьинка, Водяное, Широкино.

Как отмечается, подразделения Объединенных сил препятствовали провокационным действиям врага и давали ему адекватный ответ.

Во время боевых действий за прошедшие сутки, 6 июня, 2 военнослужащих Объединенных сил погибли и 2 получили ранения.

По данным разведки, противнику нанесены потери: 5 оккупантов уничтожено и 3 получили ранения.

В течение ночи 7 июня обострилась ситуация на Луганщине - оккупанты 5 раз открывали огонь из 120-мм и 82-мм минометов вблизи населенных пунктов Крымское и Новотошковское. В штабе подчеркивают, что ситуация контролируется Объединенными силами.

С начала текущих суток потерь среди украинских военных нет.