Английский футболист запретил семье ехать в Россию из-за расизма

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Четверг, 7 июня 2018, 09:09

Защитник сборной Англии и футбольного клуба "Тоттенхэм" Дэнни Роуз запретил своей семье приезжать в Россию на Чемпионат мира 2018 из-за расизма.

Как пишет "Evening Standard", он чувствует себя беспомощным с этим, а штрафы ФИФА в качестве наказания за проявления расизма кажутся ему смешными.

"Я не беспокоюсь за себя, но я сказал семье, что не хочу, чтобы они ехали туда из-за расизма или чего-то еще, что может там произойти", – заявил Роуз.

"Я не хочу бояться за безопасность моей семьи в то время, когда пытаюсь подготовиться к играм. Если что-то случится со мной, это не повлияет на меня так как в случае, если обидят моих близких", – добавил он.

Футболист признался: "Мой папа действительно расстроен. Я слышал это в его голосе. Он сказал, что, возможно, у него не будет больше шанса приехать и посмотреть на меня на Чемпионате мира".

"Это печально. Так есть. Как бы то ни было, Россия получила право провести чемпионат мира, и мы должны принять это", – сказал Роуз.

"А штраф в размере 22 тысяч (фунтов стерлингов – ред.) отвратителен", – добавил он, очевидно, имея в виду штраф за российские кричалки против игроков Франции в марте в Санкт-Петербурге.

Темы: спорт Росcия расизм
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