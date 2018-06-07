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В Киеве демонтировали троллей через Днепр

Четверг, 7 июня 2018, 11:50

Троллей возле Арки дружбы народов в центре столицы демонтировали, потому что операторы аттракциона не соблюдали меры безопасности, вследствие чего с троллея упал человек.

Об этом сообщил народный депутат, советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец в Facebook.

"Сегодня троллей у Арки дружбы народов был демонтирован", - написал он. 

 
Фото с facebook Дмитрий Белоцерковец

По словам Белоцерковца, для проведения демонтажа было два основных аргумента. 

 
Фото с facebook Дмитрий Белоцерковец

"Первое – несоблюдение мер безопасности оператором, что привело к падению человека с троллея. Как оказалось, оператор "купил" упавшего с троллея мужчину, который давал ложные показания, что, якобы, он упал с дерева", - написал нардеп.

"Но аудитория FB предоставила фото, на котором четко видно, как с упавшего отстегивают оборудование. Это доказывает халатное отношение оператора к жизням людей в погоне за заработком", - добавил он. 

 
Фото с facebook Дмитрий Белоцерковец

По словам Белоцерковца, кроме того, соответствующие службы фиксировали множество жалоб от клиентов, которые неоднократно зависали во время спуска.

Вторым аргументом для демонтажа стала подготовка к строительству канатной дороги.

"Город находится в активной фазе проектирования, а значит, скоро начнутся различные подготовительные работы (к строительству канатной дороги – ред.). Напомню, что эта канатная дорога соединит Арку, Труханов остров и Почтовую площадь", - написал Белоцерковец.

 
Проект канатной дороги 
Фото Кгга 

Он напомнил, что в 2017 году право на размещение троллея было продано с биржевых торгов на один сезон.

"Тогда победитель биржевых торгов заплатил 250 тысяч гривен за сезон работы, а одним из основных требований для участия в торгах было соблюдение всех норм безопасности и получения всех необходимых согласований. К сожалению, несмотря на все предписания, представители троллея продолжили незаконно его эксплуатацию в этом сезоне", - пояснил советник мэра.

Как известно, 4 марта 2017 года в Киеве уже демонтировали троллей через Днепр, соединяющий арку Дружбы народов и Труханов остров, который работал с 2012 года.

Тогда председатель Днепровского района Петр Онофрийчук подтвердил, что троллей демонтировали коммунальщики и заверил, что владельцев конструкции предупреждали неоднократно.

Впоследствии Киевская администрация заявила, что намерена провести торги по обустройству троллея у пешеходного моста через реку Днепр 30 июня.

С 15 августа аттракцион снова работал.

Ранее сообщалось, что Киев планирует превратить Почтовую площадь в туристический хаб и развивать днепровские острова.

В концепции речь шла об обустройстве канатной дороги (от Арки Дружбы народов до Труханова острова), станции канатной дороги на Почтовой Площади, экскурсионно-обзорной башни, пешеходной зоны на Контрактовой площади, а также обустройстве надлежащего количества паркингов и зон отдыха.

Украинская правда

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Темы: Киевместная власть
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