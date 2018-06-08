Парубий пожаловался на суды, которые не рассматривают представления НАБУ и САП

Из 138 представлений, которые начало Национальное антикоррупционное бюро Украины и которые Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд, 50 представлений вообще не рассматриваются.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Он отметил, что некоторые дела по полтора года лежат в судах и дело даже не доходит до их рассмотрения.

Важность создания Антикоррупционного суда политик объяснил тем, что "необходимо специализированное учреждение, где будут реально независимые судьи".

Спикер Верховной Рады заявил, что после принятия парламентом закона о суде, он и президент Петр Порошенко обратились к международным организациям, которые должны подавать своих кандидатов в Общественный совет международных экспертов, чтобы они сделали это как можно быстрее.

"Я уверен, что в следующем году мы будем свидетелями первых дел этого суда. И поверьте мне, это будут приговоры, которыми будет гордиться вся Украина. Это будут приговоры, которые изменят нашу страну", - подчеркнул он.

Парубий также заверил, что создание Антикоррупционного суда является, прежде всего, инициативой Украины, которая будет способствовать эффективному сотрудничеству с МВФ.

"Антикоррупционный суд, прежде всего, нужен Украине. Инициатива его создания является украинской. Так, на определенном этапе и международные организации к ней присоединились, потому что он нужен для украинцев - это первая позиция.

Вторая позиция: да, у нас есть сотрудничество с МВФ - и она неизбежно и необходимо стране, особенно в то время, когда мы отбиваем внешнюю агрессию", - отметил политик.

При этом спикер не видит никакой проблемы в том, что МВФ, со своей стороны, во время экономических переговоров назвал создание Антикоррупционного суда одним из условий предоставления очередного кредитного транша.

"Я вижу в этом только эффективное сотрудничество. Мы с МВФ сотрудничали и до создания Антикоррупционного суда, и будем сотрудничать и после его создания", - заявил Парубий.

Кроме этого, он отметил, что участие членов Общественного совета международных экспертов в отборе судей в Антикоррупционный суд гарантирует непопадание на должности лиц с сомнительной репутацией.

7 июня Верховная Рада приняла закон о Антикоррупционный суд.

В четверг ночью, 6 июня, был достигнут компромисс относительно избрания судей Антикоррупционного суда.

6 июня днем, перед самым голосованием, комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики еще раз рассмотрел законопроект с новыми поправками и поддержал его окончательную редакцию.

Проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде 22 декабря 2017 г. Также в парламенте зарегистрированы 4 альтернативные законопроекта от депутатов.

Ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко о Антикоррупционном судепротиворечит обязательствам Украины.

Позже Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону $ 800 млн.

Евросоюз также официально выступил с критикой в ​​адрес Банковой за то, что президент, мол, подал законопроект о Антикоррупционный суд, который противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Порошенко затягивает принятие законопроекта об Антикоррупционном суде силами главы комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслана Князевича (БПП).

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