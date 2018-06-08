Депутат "Народного фронта" в Раде набросился с кулаками на "оппоблоковца"

В Верховной Раде произошла небольшая потасовка между депутатом "Народного фронта" Юрием Березой и нардепом от "Оппозиционного блока" Александром Долженковым.



Стычка произошла из-за бывшего однопартийца Долженкова Евгения Мураева.



Депутат НФ Сергей Пашинский с трибуны осудил высказывания Мураева в адрес украинского политзаключенного Олега Сенцова, которого он назвал "террористом".



Пашинский требовал от депутата извинений, а также от имени коалиции потребовал от Генпрокуратуры возбудить уголовное дело против Мураева.



С требованием извинений выступила и первый вице-спикер Ирина Геращенко. Однако она ошибочно сказала, что Мураев член фракции "Оппозиционный блок" и попросила извиниться перед Сенцовым и всю эту фракцию.



В этот момент Долженков напомнил Геращенко, что Мураев давно вышел из Оппоблока и теперь является внефракционным.



Депутат Береза ​​не стал слушать доводы Долженкова и набросился на него с кулаками. Другие депутаты быстро разняли дерущихся.

8 июня народный депутат Сергей Пашинский с трибуны парламента объявил, что фракции БПП и "Народный фронт" требуют от Службы безопасности возбудить против внефракционного нардепа Евгения Мураева уголовное дело по статье "государственная измена", а от Генпрокуратуры - уголовное дело по статье 383 "заведомо ложное сообщение о совершении преступления ".

7 июня бывший член Партии регионов, внефракционный нардеп Евгений Мураев, который владеет телеканалом NewsOne, в эфире 112.Украина назвал заключенного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова террористом.

"Сенцова можно по-разному воспринимать. Человек готовил поджоги и взрывы: для одной части населения он является террористом, для националистической части он является героем. И время покажет, кто прав", - заявил Мураев.