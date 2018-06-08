Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Депутат "Народного фронта" в Раде набросился с кулаками на "оппоблоковца"

Пятница, 8 июня 2018, 13:00

В Верховной Раде произошла небольшая потасовка между депутатом "Народного фронта" Юрием Березой и нардепом от "Оппозиционного блока" Александром Долженковым.

Стычка произошла из-за бывшего однопартийца Долженкова Евгения Мураева.

Депутат НФ Сергей Пашинский с трибуны осудил высказывания Мураева в адрес украинского политзаключенного Олега Сенцова, которого он назвал "террористом".

Пашинский требовал от депутата извинений, а также от имени коалиции потребовал от Генпрокуратуры возбудить уголовное дело против Мураева.

С требованием извинений выступила и первый вице-спикер Ирина Геращенко. Однако она ошибочно сказала, что Мураев член фракции "Оппозиционный блок" и попросила извиниться перед Сенцовым и всю эту фракцию.

В этот момент Долженков напомнил Геращенко, что Мураев давно вышел из Оппоблока и теперь является внефракционным.

Депутат Береза ​​не стал слушать доводы Долженкова и набросился на него с кулаками. Другие депутаты быстро разняли дерущихся.

8 июня народный депутат Сергей Пашинский с трибуны парламента объявил, что фракции БПП и "Народный фронт" требуют от Службы безопасности возбудить против внефракционного нардепа Евгения Мураева уголовное дело по статье "государственная измена", а от Генпрокуратуры - уголовное дело по статье 383 "заведомо ложное сообщение о совершении преступления ".

7 июня бывший член Партии регионов, внефракционный нардеп Евгений Мураев, который владеет телеканалом NewsOne, в эфире 112.Украина назвал заключенного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова террористом.

"Сенцова можно по-разному воспринимать. Человек готовил поджоги и взрывы: для одной части населения он является террористом, для националистической части он является героем. И время покажет, кто прав", - заявил Мураев.

Роман Романюк, Валентина Романенко, УП
Темы: Верховная Радаскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Верховная Рада
Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"
Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый "рекорд"
Депутаты изменили процедуру банкротства на время военного положения
Последние новости
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
Все новости...
Реклама: