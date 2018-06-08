Аваков обозвал Мураева

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал внефракционного нардепа Евгения Мураева "подонком".

Об этом министр написал в Twitter.

7 июня бывший член Партии регионов, внефракционный нардеп Евгений Мураев, который владеет телеканалом NewsOne назвал заключенного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова террористом в эфире 112.Украина.

"Сенцова можно по-разному воспринимать. Человек готовил поджоги и взрывы: для одной части населения он является террористом, для националистической части он является героем. И время покажет, кто прав", - заявил Мураев.

Ранее в парламенте фракции БПП и "Народный фронт" выступили с требованиями от Службы безопасности возбудить против Мураева уголовное дело по статье "государственная измена".