Аваков обозвал Мураева

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал внефракционного нардепа Евгения Мураева "подонком".

Об этом министр написал в Twitter.

7 июня бывший член Партии регионов, внефракционный нардеп Евгений Мураев, который владеет телеканалом NewsOne, в эфире 112.Украина сказал относительно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова дословно следующее: "с точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для одной части населения он является террористом, для националистической части он является героем", отметив, что "время расставит все по местам".

Ранее в парламенте фракции БПП и "Народный фронт" выступили с требованиями от Службы безопасности возбудить против Мураева уголовное дело по статье "государственная измена".