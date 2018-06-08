Аваков обізвав Мураєва

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав позафракційного нардепа Євгена Мураєва "покидьком".

Про це міністр написав у Twitter.

7 червня колишній член Партії регіонів, позафракційний нардеп Євген Мураєв, який володіє телеканалом NewsOne назвав ув’язненого в Росії українського кінорежисера Олега Сенцова терористом в ефірі 112.Україна.

"Сенцова можна по-різному сприймати. Людина готувала підпали та вибухи: для однієї частини населення він є терористом, для націоналістичної частини він є героєм. І час покаже, хто має рацію", - заявив Мураєв.

Раніше в парламенті фракції БПП і "Народний фронт" виступили з вимогами від Служби безпеки порушити проти Мураєва кримінальну справу за статтею "державна зрада".