Аваков обізвав Мураєва

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав позафракційного нардепа Євгена Мураєва "покидьком".

Про це міністр написав у Twitter.

7 червня колишній член Партії регіонів, позафракційний нардеп Євген Мураєв, який володіє телеканалом NewsOne, в ефірі 112.Україна стосовно ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова дослівно сказав наступне: "з точки зору того, що людина готувала підпали та вибухи, для однієї частини населення він є терористом, для націоналістичної частини він є героєм", зазначивши, що "час розставить все по місцях".

Раніше в парламенті фракції БПП і "Народний фронт" виступили з вимогами від Служби безпеки порушити проти Мураєва кримінальну справу за статтею "державна зрада".