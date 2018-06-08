Увольнение Данилюка не повлияет на переговоры с международными партнерами – Гройсман

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Пятница, 8 июня 2018, 18:09

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что увольнение Александра Данилюка с должности министра финансов не скажется на договоренностях с международными партнерами.

Об этом он заявил в комментарии "112 Украина".

"Я не думаю, что нужно роль бывшего министра финансов в современной украинской политике преувеличивать. Ни в коем случае это (его увольнение – ред.) никак не повлияет ни на переговорный процесс, ни на начало или завершение реформ", - сказал Гройсман.

Он добавил, что исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова "достаточно профессиональный человек", и он, как премьер имеет право подбирать людей в свою команду.

"Я как руководитель имею право формировать команду, с которой, я считаю, мы будем достигать больших успехов, больших реформ и более качественных решений", - сказал Гройсман.

Как сообщалось, 7 июня Верховная Рада уволила Александра Данилюка с должности министра финансов.

Представление на увольнение Данилюка подписал и внес в Раду  премьер-министр Владимир Гройсман.

Сам министр заявил, что причина его увольнения заключается в его отказе раздавать деньги на проекты депутатов.

Исполняющей обязанности министра финансов назначили первую заместительницу Данилюка Оксану Маркарову.

Ирина Балачук, УП
Темы: Гройсман Данилюк
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