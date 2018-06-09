Участники G7 обсуждают создание "подразделения быстрого реагирования" на действия РФ – СМИ

Участники саммита G7, который проходит в канадской провинции Квебек, согласовали создать специальное подразделение быстрого реагирования на "враждебные действия государств".

Об этом сообщает британское издание Guardian.

Отмечается, что с инициативой, направленной на борьбу с такими нападениями, как кибер-атаки, или как отравление Сергея Скрипаля, выступила премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй.

Ее взгляд на отношения с Россией заключается в том, чтобы "участвовать, но остерегаться".

"Мы должны напомнить себе, почему "Большая восьмерка" стала "Большой семеркой" – это было потому, что Россия незаконно присоединила Крым. Мы видели злонамеренную деятельность от России различными способами, включая те, что были на улице в Солсбери в Великобритании", - сказала она.

Планы по созданию подразделения быстрого реагирования являются формализацией ответа, наработанного Мэй после покушения на российского шпиона Сергея Скрипаля.

Инициатива имеет целью "улучшить понимание между политикой стран-партнеров и определить порог для принятия решений".

"Мы организовываемся, и ... мы будем принимать скоординированные действия против тех, кто пытается нарушить правила международной системы", - сказала Мэй.

Предложения по созданию подразделения быстрого реагирования включают обмен информацией о потенциальных угрозах и методах борьбы с ними.

Мэй отмечает, что такая деятельность "поможет остановить ложное чувство безнаказанности у враждебных государств, продемонстрировать наше сознание и подчеркнуть нашу непоколебимую готовность защищать себя".

Также отмечается, что планируется более согласованная деятельность с Организацией по запрещению химического оружия, которая положила начало независимому расследованию отравления Скрипалей. В ближайшие недели в Лондоне состоится встреча, на которой рассмотрят пути укрепления роли ОЗХО.

Ранее сообщалось, что страны G7 планируют совместно противостоять внешним вмешательствам в выборы.

Президент США Дональд Трамп поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира.

С ним согласился премьер Италии Джузеппе Конте.

Канада заявила, что не поддержит возвращение к формату G8 с участием России, пока она продолжает оккупацию Крыма.

Позже страны-участницы G7 единогласно выступили против призыва президента США Дональда Трампа восстановить Россию в этой структуре.

Россия была исключена из группы стран с крупнейшими экономиками после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Сегодня в группу входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.