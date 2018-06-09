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Учасники G7 обговорюють створення "підрозділу швидкого реагування" на дії РФ – ЗМІ

Субота, 9 червня 2018, 10:07
Учасники G7 обговорюють створення підрозділу швидкого реагування на дії РФ – ЗМІ

Учасники саміту G7, що проходить у канадській провінції Квебек, погодили створити спеціальний підрозділ швидкого реагування на "ворожі дії держав".

Про це повідомляє британське видання Guardian.

Зазначається, що з ініціативою, спрямованою на боротьбу з такими нападами, кібер-атаки, або як отруєння Сергія Скрипала, виступила прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей.

Її погляд на відносини з Росією полягає в тому, щоб "брати участь, але остерігагатися".

"Ми повинні нагадати собі, чому "Велика вісімка" стала "Великою сімкою" – це було тому, що Росія незаконно приєднала Крим. Ми бачили зловмисну ​​діяльність з Росії різними способами, включаючи ті, що були на вулиці у Солсбері у Великобританії", - сказала вона.  

Плани по створенню підрозділу швидкого реагування є формалізацією відповіді, напрацьованої Мей, після замаху на російського шпигуна Сергія Скріпаля.

Ініціатива має на меті "поліпшити порозуміння між політикою країн-партнерів та визначити поріг для прийняття рішень".

"Ми організовуємося і ... ми будемо вживати скоординованих дії проти тих, хто намагається порушити правила міжнародної системи", - сказала Мей.

Пропозиції щодо створення підрозділу швидкого реагування включають обмін інформацією про потенційні загрози та методи боротьби з ними.

Мей зазначає, що така діяльність "допоможе зупинити помилкове відчуття безкарності ворожими державами, продемонструвати нашу свідомість та підкреслити нашу непохитну готовність захищати себе ".

Також зазначається, що планується більш узгоджена діяльність з Організацією по забороні хімічної зброї, яка поклала початок незалежному розслідуванню отруєння Скрипалів. У найближчі тижні в Лондоні відбудеться зустріч, на якій розглянуть шляхи зміцнення ролі ОЗХЗ. 

Раніше повідомлялося, що країни G7 планують спільно протистояти зовнішнім втручанням у вибори.

Президент США Дональд Трамп підтримав повернення Росії до клубу найбільш впливових держав світу.

З ним також погодився прем’єр Італії Джузеппе Конте.

Водночас Канада заявила, що не підтримає повернення до формату G8 за участі Росії, доки вона продовжує окупацію Криму.

Пізніше країни-учасниці G7 одноголосно виступили проти заклику президента США Дональда Трампа відновити Росію у цій структурі.

Росія була виключена з групи держав із найрозвиненішими економіками після анексії українського Криму в 2014 році. Сьогодні до групи належать Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія.

Українська правда
Теми: Велика БританіяРосіяСШАЄС
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