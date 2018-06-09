В Мариуполе поймали шпиона боевиков

Военная котрразведка Объединенных сил разоблачила очередного шпиона боевиков в Мариуполе.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Задержан житель города Мариуполь, который в 2014 году присоединился к боевикам террористической организации "ДНР" и с оружием в руках выполнял указания своих главарей. Впоследствии он был направлен боевиком с позывным "Итальянец" на территорию подконтрольную Украине для сбора разведывательной информации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативники военной контрразведки определенное время держали шпиона под наблюдением, что сделало невозможным сбор и передачу им ценной информации для своих кураторов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное производство по ст. 258-3 УК "Создание террористической группы или террористической организации", продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Отмечается, что "шпион не успел нанести ущерб интересам Украины, раскаялся в своих противоправных действиях и сотрудничает со следствием".