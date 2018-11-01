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В РФ говорят, что санкции против Украины не окончательные

Четверг, 1 ноября 2018, 10:51

Специальные экономические санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний, введенные Россией, не носят окончательного характера.

Об этом сообщает правительство РФ в соцсети "ВКонтакте", пишет "Интерфакс".

"Важно понимать, что эти меры не окончательные. Как и любой список, он может быть расширен или, наоборот, сокращен или вообще снят с повестки дня", - говорится на странице правительства РФ.

В России утверждают, что все будет зависеть от дальней стратегии действий руководства Украины.

Также правительство РФ считает, что "в любом случае сегодняшние меры не затронут жизнь обычных граждан Украины".

Правительство России утверждает, что отменит экономические меры в случае отмены Украиной ограничительных мер, введённых в отношении российских граждан и юридических лиц.

1 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

В частности, в санкционном списке фигурируют Алексей Порошенко — старший сын президента Украины, а также лидер партии "Батькивина" Юлия Тимошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, глава генштаба Виктор Муженко, министр обороны Степан Полторак.

Также в списке министр инфраструктуры Владимир Омелян, министр здравоохранения Ульяна Супрун, спикер Верховной рады Андрей Парубий, глава ГБР Роман Труба, экс-премьер-министр Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс, миллиардеры Константин Григоришин, Виктор Пинчук  и прочие.

В июне 2018 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкции относительно 14 физических лиц и 30 юридических из России.

Украинская правда

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Темы: РосcияУкраинасанкции
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