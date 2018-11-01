На столичных вокзалах взрывчатки не обнаружили - полиция

В результате проверок опасных предметов на железнодорожном вокзале и центральном автовокзале Киева не обнаружили.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

"Информация о заминировании центрального железнодорожного вокзала и автовокзала не подтвердилась: опасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что теперь ищут псевдоминера.

Ранее в полиции заявляли, что злоумышленник, сообщивший о минировании столичного железнодорожного вокзала и центрального автовокзала, требует 250 тысяч гривен за неактивацию взрывных устройств. Взрывчатку на вокзалах искали взрывотехники и кинологи.

Из-за информации о минировании эвакуировали железнодорожный вокзал и автовокзал.