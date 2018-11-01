Российская партия просила помиловать Сенцова, Путин отказал

Президент России Владимир Путин не будет рассматривать вопрос о помиловании Олега Сенцова без его личного обращения.

Об этом говорится в ответе управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан на обращение федерального бюро партии "Яблоко", сообщает пресс-служба партии.

"Право помилования - исключительная прерогатива президента, конституция России не ограничивает президента в этом праве. Призываем не бояться совершить этот шаг, самый важный из гуманитарной, правовой и политической точек зрения", - говорится в обращении "Яблока".

В ответе на обращение начальник департамента управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан Сергей Есипов указывает, что согласно положению о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании, процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного, который обращается к президенту страны через администрацию исправительного учреждения.

В дальнейшем ходатайство, вместе с другими материалами, направляется в комиссию по вопросам помилования на территории субъекта РФ, где принимается предварительное решение о целесообразности помилования.

"При поступлении в адрес президента РФ ходатайства о помиловании осужденного Сенцова О.Г. и представления губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа обращение бюро партии "Яблоко" о помиловании Сенцова О.Г. будет приобщено к этим материалам", - говорится в ответе чиновника.

По мнению председателя "Яблока" Эмилии Слабуновой, такой ответ свидетельствует о том, что Путин снимает с себя ответственность за "решение очень важного политического и, самое главное, гуманитарного вопроса - сохранение жизни человека, обвинения в адрес которого политически мотивированны".

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в мае 2014 года. В августе 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима за якобы готовящихся терактах в аннексирована Крыму.

Сенцова удерживают в российской колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

Украинский режиссер и политический узник Кремля Олег Сенцов 25 октября стал лауреатом премии Сахарова Европейского парламента.