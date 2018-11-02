В Киеве на гранате подорвался 24-летний юноша

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Пятница, 2 ноября 2018, 10:11

Столичные полицейские выясняют обстоятельства гибели 24-летнего мужчины, который, по предварительной информации, подорвался на гранате.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

О погибшем на улице Харьковское шоссе, 16 заявил местный житель. Тело он увидел возле своей машины.

"Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело мужчины с травмами живота, характерными от взрыва", - говорится в сообщении. 

 

Работники взрывотехнической службы обнаружили остатки взрывного устройства.

"По предварительной информации, мужчина мог подорваться на гранате", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство с дополнительной квалификацией – самоубийство) УК. 

Украинская правда 
Темы: Киев полиция
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