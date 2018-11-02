В Киеве на гранате подорвался 24-летний юноша
Пятница, 2 ноября 2018, 09:11
Столичные полицейские выясняют обстоятельства гибели 24-летнего мужчины, который, по предварительной информации, подорвался на гранате.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
О погибшем на улице Харьковское шоссе, 16 заявил местный житель. Тело он увидел возле своей машины.
"Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело мужчины с травмами живота, характерными от взрыва", - говорится в сообщении.
Работники взрывотехнической службы обнаружили остатки взрывного устройства.
"По предварительной информации, мужчина мог подорваться на гранате", - говорится в сообщении.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство с дополнительной квалификацией – самоубийство) УК.
Украинская правда