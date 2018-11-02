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Восточное партнерство: Украина демонстрирует прогресс в 17 из 20 областей

Пятница, 2 ноября 2018, 11:53

Украина показывает заметный прогресс в 17 сферах и демонстрирует слабые сдвиги в трех из 20 целей, которые ЕС предложил для стран Восточного партнерства в документе "20 ожидаемых достижений Восточного партнерства до 2020 года".

Об этом говорится в исследовании, которое представили эксперты Украинской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства 2 ноября в Киеве, сообщили в пресс-службе проекта "Гражданская синергия".

Активно Украина продвигается в сферах борьбы с коррупцией, реформе государственного управления, безопасности, развития малого и среднего бизнеса, внедрение Зоны свободной торговли с ЕС, защиты окружающей среды, визовой либерализации и тому подобное.

Несмотря на это, Украина демонстрирует слабый прогресс в 3 сферах - реформе судопроизводства, энергоснабжении и гармонизации цифровых рынков.

Европейская правда

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Темы: Восточное партнерство
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