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В ФСБ заявили, что украинские корабли "пошли назад в Бердянск"

Воскресенье, 25 ноября 2018, 21:05

В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что три судна ВМС Украины, направлявшиеся из порта Бердянска на Азовском море в сторону Керченского пролива, "легли на обратный курс".

Об этом вечером 25 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-центра ФСБ. 

"Три судна ВМС Украины, ранее вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс и возвращаются в Бердянск", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 25 ноября корабли ВМС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира отправились из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Именно их захватили россияне у Керченского пролива в Черном море.

Вместе с тем, Центр общественных связей ФСБ России ранее заявлял, что в 11:30 воскресенья из порта Бердянск (Азовское море) выдвинулись еще два украинских бронированных артиллерийских суда класса Гюрза.

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Утром 25 ноября Военный-морские силы ВСУ сообщили, что пограничные корабли РФ "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".

В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира.

В "пограничном управлении ФСБ по Крыму" заявили, что три корабля Военно-морских сил Украины пересекли госграницу России. Позже россияне запретили проход гражданских судов через Керченский пролив.

По состоянию на 19:00 в командовании ВМС ВС Украины заявили, что российские корабли и катера начали преследование корабельной группы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия. 

По состоянию на 20:28 в командовании ВМС ВСУ сообщили, что против корабля ВМС ВС Украины во время выхода из Керченского пролива катера Пограничной службы ФСБ РФ применили оружие.

Темы: Азовское мореРосcия
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